Wendell Davis prolonge avec Boulogne-sur-Mer

NM1

Crédit photo : SOMB Boulogne

Wendell Davis (1,98 m, 26 ans) sera toujours un joueur du Stade Olympique Maritime Boulonnais pour la saison 2021-2022. L'ailier américain qui a effectué sa première saison en France a convaincu le club de le conserver.

Davis a terminé la saison avec 10,5 points à 43,9% de réussite aux tirs, 2 rebonds, 2,3 passes décisives et 0,7 interception pour une évaluation de 8,5 en 23 minutes. Wendell Davis avait réalisé plusieurs matchs à 20 points, notamment contre Orchies et Avignon, mais aussi un gros carton à 25 unités face à Andrézieux. Le SOMB a terminé cette saison à la huitième place de la poule B de NM1 avec un bilan de 13 victoires et 13 défaites.