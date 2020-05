Xavier Gaillou refait surface à Saint-Vallier

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est un nouveau beau CV qui arrive en Nationale Masculine 1 (NM1) la saison prochaine. À la recherche d'un joueur capable d'évoluer sur les postes 1 et 2, le SVBD pourra s'appuyer sur Xavier Gaillou (1,89 m, 30 ans) pour l'exercice 2020/21. Son arrivée était annoncée depuis quelques jours maintenant.

Formé du côté du Havre, et déjà passé par Roche-Saint Etienne (NM1), Denain (Pro B), Bourg-en-Bresse (Pro B), Boulazac (Pro B), Challans (NM1) et Fos-Provence (Pro B puis Jeep Elite), il amènera sur les bords du Rhône toute son expérience, y compris des accessions (double vainqueur des playoffs de Pro B avec Bourg et Fos), et toute sa créativité au service du collectif.

Si la dernière fois qu'il a fait parler de lui n'était pas forcément très glorieuse, il tentera surtout de se relancer à Saint-Vallier et de retrouver le rythme. Gêné par une blessure à la cheville depuis mai 2018, le Francilien n'a plus rejoué depuis le 19 janvier 2019 (contre Gravelines-Dunkerque, le dernier de ses 15 matchs en Jeep ÉLITE pour un bilan de 2,4 points à 29% et 2,7 passes décisives) et s'est de nouveau fait opérer de la cheville début 2020. Si ce choix demandera donc à être validé par l'état physique du joueur, il pourrait très bien s'avérer payant tant Xavier Gaillou n'a rien à faire à ce niveau (11 points, 4 rebonds et 3,7 passes décisives lors de sa dernière apparittion en Nationale 1, à l'occasion d'une pige avec Challans).

L'ancien burgien rejoint un effectif construit pour viser l'accession en Pro B, où ne figurera pas Marcos Suka-Umu, finalement parti à Metz.

Effectif de Saint-Vallier 2020/21 :