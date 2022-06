Yanik Blanc signe à Caen pour la saison prochaine

NM1

Première recrue du club en cette intersaison, Yanik Blanc (1,88m, 22 ans) s'est engagé avec Caen en NM1. En provenance de Kaysersberg, un joueur que connait bien le coach alsacien Stéphane Éberlin, puisqu'il se sont côtoyés à Souffelweyersheim en 2020.

Passé par les équipes de France jeunes, ce prometteur meneur de jeu, passeur et capable de se muer en scoreur, c’est un joueur apprécié, notamment pour son QI basket, qui débarque en Normandie. Il tournait à 12 points, 5 rebonds et 4 passes décisives cette saison en Nationale 1 et n'est pas étranger au maintien de son équipe au vus de sa saison.

Etincelant face à Caen en début de saison

Élu meilleur jeune de Pro B avec Poitiers en 2018, l'ancien pensionnaire du Pôle France (2014/2017) sort de deux saisons abouties avec Kaysersberg et souhaite franchir un cap avec Caen, lui qui s'est fait d'ailleurs repérer un soir d'octobre 2021 au Palais de Sport face à son nouveau club. Il avait cumulé 18 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions pour 32 d'évaluation.

Le Charentais sera associé à Carl Ona Embo à la mène et espère retrouver la Pro B à moyen terme.