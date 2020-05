Yannis Thalgott continue au CEP Lorient

L'arrière/meneur originaire de La Séguinière (à côté de Cholet) Yannis Thalgott (1,93 m, 22 ans) vient de prolonger une saison supplémentaire avec le CEP Lorient, en Nationale masculine 1 (NM1).

"Arrivé au club la saison passée et outre sa gentillesse naturelle, notre jeune joueur a marqué l’équipe par son enthousiasme et son travail quotidien, indique le club dans son communiqué. Tout au long de la saison, il a su saisir les bonnes opportunités pour prouver sa valeur et montrer sa volonté de continuer à progresser avec le groupe."