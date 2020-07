Youri Morose prend la direction de Rennes

NM1

Youri Morose (2,00m, 22 ans) sera bien Rennais la saison prochaine comme annoncé. Il rejoint l'effectif de Pascal Thibaud jusqu'ici composé de trois joueurs : Clémont Poncet-Le Berre, Saïd Ben Driss et Joffrey Sclear.

Si le jeune poste 3/4 connaît bien les championnats français, il foulera pour la première fois un parquet de NM1 à la rentrée prochaine. Issu du centre de formation du Cholet Basket, il était l'un des principaux artisans du doublé Championnat-Trophée du Futur en 2018 de l'équipe Espoirs du CB dont il était le capitaine. Après avoir pu goûter à l'Elite à trois reprises en 2017/18, il avait decidé de descendre d'une division afin d'engranger des minutes. Et c'est à Denain qu'il atterrit en 2018 où il va vivre deux saisons sous les ordres de Rémy Valin.

Lors de cette saison 2019/20, il tournait à 3,4 points, 1,7 rebond et 0,8 passe décisive pour 3,2 d'évaluation en 11 minutes de jeu. Malgré des statistiques limitées, Youri Morose possède un réel potentiel, son match face à Saint-Chamond en décembre dernier en est la preuve. En 17 minutes, il avait inscrit 15 points à 6/7 aux tirs, tout en prenant 5 rebonds et en distillant 4 passes décisives pour une évaluation de 22, son record chez les professionnels. De plus, le joueur originaire de Guyane possède des capacités athlètiques qui font de lui un excellent défenseur qui peut défendre sur de nombreux postes.