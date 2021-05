Youri Morose signe à l'Étoile Angers Basket

NM1

Crédit photo : Olivier Mariage

Alors que le championnat de NM1 n’a pas encore connu son dénouement, l’Étoile Angers Basket s’active déjà en coulisses pour préparer la saison 2021-2022. Après les départs actés d'Alexis Desespringalle, de Rida El Amrani, de Naïm Houstani et de Kyle Tresnak, la formation du Maine-et-Loire tient enfin sa première recrue de l’intersaison. Selon nos informations, il s’agit du poste 3 guyanais Youri Morose (2,00m, né en 1997).

Retrouvailles avec Sylvain Delorme, son coach à Cholet

Auteur d’une très bonne saison en NM1 à Rennes (12,8 points à 62,3% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds et 2 passes pour 15 d'évaluation), l’ancien pensionnaire de l’Académie Gautier entre 2013 et 2018 a décidé de prolonger son bail au troisième niveau français alors qu’il aurait pu légitimement retenter sa chance en Pro B après une première expérience ratée à Denain en 2019-2020 (3,4 points et 1,7 rebond pour 3,2 d'évaluation). Mais il n’en saura rien puisque le champion de France Espoirs et le vainqueur du Trophée du Trophée en 2017 a été séduit par le projet de Sylvain Delorme, qui n’est autre que son ancien coach en Espoirs. Proche sur et en dehors du terrain, les deux hommes feront donc un bout de chemin ensemble, avant de pourquoi pas monter en Pro B ensemble.