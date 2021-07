Yvann Mbaya prêté par l'Elan Chalon à Poitiers

Après avoir effectué ses débuts professionnels avec l'Elan Chalon sur la saison écoulée, Yvann Mbaya (2,09 m, 20 ans) va découvrir la Nationale 1, à Poitiers. Chalon-sur-Saône a annoncé le prêt de son jeune pivot ce jeudi 29 juillet sur son site officiel. L'international français U20, vainqueur de l'EuroChallengers il y a une semaine, a exprimé sa joie de rejoindre un club qui devrait lui donner des responsabilités.

"Je suis très content de ce nouveau défi, je pense que le prêt me fera beaucoup de bien et me permettra de grandir et de m’améliorer individuellement. Pour cela j’ai besoin d’avoir plus de responsabilités, ce que le club de Poitiers Basket est prêt à m’offrir. J’ai passé des belles années à Chalon et je leur souhaite le meilleur pour cette prochaine saison."