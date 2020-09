[Vidéo] Déjà le tir au buzzer de l'année pour Cambrai ?

NM2

Crédit photo : Cambrai Basket Officiel

Voilà une soirée qu'il n'oubliera jamais. Après six mois de disette, Kevin Jullion a peut-être bien vécu la plus belle émotion de son parcours de basketteur à l'occasion d'un money-time haletant entre Cambrai et Liévin (80-77), derby de la Poule C de Nationale 2.

À 1,3 seconde du buzzer, Babacar Fam a bien cru envoyer tout le monde en prolongation grâce à une claquette suite à un lancer-franc volontairement manqué par le double champion de France (avec Limoges), Valentin Estienne. Mais la prière de l'ancien ailier d'Escaudain a été entendue. Voyez plutôt...