À 17 ans, Jakob Milling intègre l'équipe première du HTV

NM2

Jakob Milling (1,93 m, 17 ans), fils de Kyle Milling (coach des Corsaires de Yokohama au Japon) et frère de Kane Milling (Nevada, NCAA), a passé la saison 2019/20 en U18 ELITE tout en participant aux entraînements de l'équipe première du Hyères-Toulon Var Basket (HTV Basket). En 2020/21, il sera dans sa dernière saison U18 mais jouera déjà pleinement avec l'équipe 1 en Nationale 2 masculine.

Outre sa formation varoise, Jakob Milling est passé par le Limoges CSP (où son père a coaché) en 2018/19. Surtout utilisé en U18, il est entré en jeu à 8 reprises en Espoirs dès sa saison U16 (2 points, 1,3 rebond et 0,8 passe décisive en 13 minutes).

Joueur polyvalent (capable d'être utilisé sur les postes 2, 3 et 4), décrit comme "très intelligent", il sera donc le coéquipier de Cliff Colimon (qui arrive) et d'Elio Sadiku, Nordyn Driouch, Samba Dia et Babacar Niang (qui prolongent). Ils seront coachés par Vincent Chetail.