À 43 ans, Aaron Harris jeune retraité des parquets

NM2

Crédit photo : Christophe Canet

C'est ce samedi soir à Sorgues que le Sapela Basket 13 démarre sa saison 2021-2022. Pour la première fois depuis six ans, c'est sans Aaron Harris (1,83 m, 43 ans) que le club bucco-rhodanien va évoluer. L'emblématique arrière a décidé de raccrocher les baskets, à l'âge de 43 ans. L'ancien scoreur de Fos-sur-Mer et Aix-en-Provence s'est installé en Provence et a longtemps noirci la colonne des points dans les championnats de Nationale 1 à Nationale 3. Mais désormais papa, il a décidé de s'arrêter, pour également se tourner vers d'autres projets, notamment musicaux. La fin d'une belle aventure.