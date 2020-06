A'uston Calhoun, dernière recrue des Metz Canonniers

NM2

Par Emmanuel Humbert,

Les Metz Canonniers ont annoncé sur leur page Facebook la signature de l'ailier-fort américain A'uston Calhoun qui serait, a priori, la dernière recrue du club mosellan. Agé de 30 ans, formé chez les Falcons de BGU (Bowling Green University), petite université de l'Ohio, jouant dans la Mid-american conference, A'ustin Calhoun est un solide joueur de 201 cm pour près de 110 kilos. La saison dernière, il évoluait dans le championnat de N1 avec le promu Dax-Gamarde où, après un départ tonitruant lors des premiers matchs, il s'est un peu éteint (au point de s'en aller en février) sur la fin de saison mais valait encore 13,5 points de moyenne. A sa sortie d'université, en 2013, il avait opté pour une destination exotique pour un joueur américain : la première ligue bulgare. Il y a joué une saison et participé à l'Eurochallenge, la 3e compétition européenne. Avec une certaine réussite pour un rookie puisqu'en six matchs, il valait près de 9 points de moyenne.

C'est essentiellement en France, en N1 à Angers et Dax, et en première division suisse, à Massagno, Boncourt et Bâle, que Calhoun s'est surtout illustré. Dans les deux championnats, il était un titulaire indiscutable et apportera de la solidité à l'intérieur et une belle expérience aux Metz Canonniers. Selon, la publication du club, A'uston Calhoun est appelé à remplacer Mamédy Diawara. A noter quand même une différence notable entre l'ailier fort et le « Cobra », surnom de l'ancien capitaine messin, la réussite à 3 points de Calhoun n'est pas vraiment au rendez-vous : en sept saisons de professionalisme, certes dans des divisions plus relevées, il passe tout juste la barre des 30%.

L'effectif provisoire de Metz :