Adrien Henocq passe d'Avignon à Berck

Adrien Henocq (1,94 m, 25 ans en juillet) fait son retour dans le Nord. L'arrière vient de s'engager pour Berck, club évoluant en Nationale 2 mais candidat à une wild-card en Nationale 1 (cinquième au classement des places révervés). Le poste 2-3 sort de sa première saison complète en NM1, à l'USAP Avignon (7 points à 45,5% de réussite aux tirs, dont 36,5% à 3-points, 2,1 rebonds et 1,9 passe décisive pour 7,9 d'évaluation en 19 minutes), après avoir longtemps joué en Nationale 2 à Calais. Il devrait donc retrouver ce niveau, avec l'ambition de remonter au troisième échelon national. Dans La Voix du Nord, le natif de Villeneuve d'Ascq, passé par Lille et Orchies en catégories jeunes, a qualifié de "rêve de gosse" le fait de rejoindre le mythique club de l'ABBR, porté par son large public.

"Mon orientation était clairement la N1 et Berck était la priorité en cas de montée du club sur wild card, ce qui ne s’est pas fait, a-t-il expliqué à La Voix du Nord. Le déclencheur a été le tournoi de 3x3 que j’ai disputé la semaine dernière à Dijon avec une bande de copains, Vincent Fauché et les frères Peinte de Loon-Plage. On a gagné ce tournoi alors qu’on était outsiders parce qu’on avait un collectif huilé et qu’on se battait les uns pour les autres. Ce sont ces valeurs-là qui m’animent."