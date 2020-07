Agen commence son recrutement avec les arrivées de Mohamedou Sy et Ridwan Rabah

NM2

Le club d'Agen, qui évolue en Nationale 2, commence son recrutement pour le prochain exercice avec les signatures de Mohamedou Sy et Ridwan Rabah.

Mohamedou Sy (2,03 m) arrive en provenance de Calais où il a vécu sa première expérience en France. Ce poste 3/4 qui possède les nationalités mauritienne et sénégalaise est passé par le Qatar, Bahreïn et le Koweït, mais également par l'Algérie et le Maroc.

Le meneur Ridwan Rabah (1,87 m, 31 ans) reste en Nouvelle-Aquitaine mais change de club. Après 6 saisons à Gardonne où il était devenu l'une des figures du club mais aussi le capitaine, il se tourne vers un nouveau projet.