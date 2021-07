Alain Koffi va continuer à jouer en N2, à la JALT Le Mans

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

La JALT Le Mans avance sur son recrutement. Ayant conservé cinq joueurs de l'effectif 2020-2021, le meneur Julien Diard, l"arrière François Koma, l"ailier Alexandre Baptiste, l"ailier-fort Navid Niktash et l"intérieur Youssouf Niakate, le club sarthois évoluant en Nationale 2 doit ajouter plusieurs recrues. Après avoir annoncé l'arrivée de Léo Dujardin, en provenance du centre de formation de Nantes, la Jeanne d'Arc Liberté et Tir est parvenue à convaincre un ancien de revenir. Le meneur/arrière Paul Courcier (1,88 m, 28 ans) revient après une saison en Nationale 1 à Avignon (4,4 points à 34% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 1,9 passe décisive en 16 minutes).

Surtout, la JALT réalise un gros coup avec la signature d'Alain Koffi (2,07 m, 37 ans), annoncée par l'intermédiaire du journal Ouest-France. S'il a pris sa retraite de joueur professionnel à l'issue de la saison 2020-2021 passée avec Le Mans Sarthe Basket, après un dernier exercice marqué par une aponévrosite plantaire, il va continuer à jouer en Nationale 2 tout en avançant sur sa reconversion dans l'informatique. Il sera coaché par Quentin Wadoux, qui l'a côtoyé au BCM Gravelines-Dunkerque. "C’était une idée qu’on avait derrière la tête avec le club et Alain a été séduit par le projet, explique le coach dans Ouest-France. On avait déjà pris contact avec Alain avant qu’il fasse sa pige au MSB. En tout cas, il veut finir sur le terrain." Reste à savoir quand l'ancien international français (47 sélections) sera apte à reprendre le basketball.