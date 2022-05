Alexandre Casimiri est le nouveau coach d'Avignon

NM2

Reléguée en Nationale 2 masculine (NM2) après trois saisons en Nationale 1, l'Union Sportive Avignon Le Pontet Basket reconstruit son effectif pour la saison à venir. Ce mercredi, le club a annoncé sur ces réseaux sociaux avoir décidé de changer de coach. Si Kenny Grant avait signé un contrat de 2 ans l'an passé, une clause libératoire était prévue en cas de relégation. C'est donc Alexandre Casimiri (50 ans) qui va prendre la tête de l'équipe, lui qui coachait Sapela (à Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône), le club voisin évoluant lui aussi en Nationale 2. Passé par Charleville-Mézières, Tarbes-Lourdes, club qu'il a monté de NM3 jusqu'aux playoffs de NM1, et à Limoges en tant qu'assistant en Pro B, il tentera de faire remonter le club dans la 3e division française.

Le club a également annoncé la prolongation de son capitaine Geoffrey Bourcier (1,83 m, 33 ans) pour deux saisons supplémentaires. L'arrière était arrivé à l'USAP il y a quatre saisons et vient de boucler la saison 2021-2022 à 15,1 points à 44,5% de réussite aux tirs, 4,6 rebonds, 3,8 passes décisives et 2,4 interceptions en 30 minutes de jeu. Il sera l'un des forts joueurs de l'équipe et même de la Nationale 2.