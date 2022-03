Antre de Hyères-Toulon, l'Espace 3000 contraint de fermer ses portes jusqu'en 2025 !

NM2

De retour à l'Espace 3000 depuis le début de saison, Hyères-Toulon va devoir déménager. Mardi, la municipalité hyéroise a publié un arrêté municipal ordonnant la fermeture du bâtiment, ayant accueilli le week-end dernier la qualification du TOAC pour la finale du Trophée Coupe de France. Et le HTV ne va pas pouvoir retourner dans son antre historique des Rougières puisque ce gymnase est... fermé jusqu'en septembre 2023 pour un problème de stabilité.

En ce qui concerne l'Espace 3000, inauguré en 1957, l'arrêté municipal précise qu'un diagnostic récent des charpentes a mis en évidence une « dégradation importante des pieds d'arcs », des « déformations » (écrasement) dus au « pourrissement du bois », « des fissures traversantes de la majorité des poutres du faîtage » et des « déformations d'éléments secondaires de la scène » qui traduisent des « déformations récentes de la charpente ».

Le HTV de retour à Toulon ?

Var Matin annonce ainsi que l'Espace 3000 sera fermé jusqu'en septembre 2025 ! Ce qui risque de précipiter le retour du HTV au Palais des Sports de Toulon puisque le quotidien varois indique que ce serait la solution envisagé par le club pour son équipe fanion, actuellement en lice pour la montée en Nationale 1.

Mais le groupe de Laurent Sciarra n'est évidemment pas le seul concerné. Dans un communiqué, le président Gilles Garcia indique s'être mis en quête de solutions de repli. « L'ensemble du club travaille activement aux côtés de la municipalité d'Hyères et de la Métropole Toulon-Provence-Méditrranée afin de trouver des solutions pour que petits et grands puissent continuer de s'entraîner, jouer, encourager et vivre de beaux moments. »



