Après deux ans et demi sans jouer, Sammy Girma reprend du service à Vanves

NM2

Revoilà Sammy Girma (2,03 m, 32 ans). L'ailier a repris du service, après deux ans et demi sans jouer. L'ancien pensionnaire des centres de formation de l'ASVEL, Clermont-Ferrand, devenu professionnel à Boulazac en 2009 avant de jouer à Challans (NM1) et dans divers clubs du Lyonnais - ce qui lui a permis de continuer ses études supérieures et se lancer dans l'univers professionnel - a repris le goût du basket durant l'intersaison, au point de rejoindre Vanves en tant que non muté.

Samedi, il a contribué à la victoire du Stade en déplacement chez la JALT Le Mans (79-84). Aux côtés de Marc-Antoine Bourgault (32 points), il a réalisé une belle sortie. "Mention spéciale à Sammy Girma venu renforcer l'équipe suite à la blessure de Jems. Il inscrit 12 points hier soir", relaye le club, qui a parfaitement démarré sa saison 2021-2022 (5 victoires en 5 matches).

Outre son retour dans le basket, Sammy Girma continue de travailler dans le coaching en entreprise.