Après neuf saisons au BCM, Quentin Wadoux va devenir coach de la JALT Le Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : GPJ

Coach sur le centre de formation et l'effectif professionnel du BCM Gravelines-Dunkerque depuis 2011, Quentin Wadoux change de projet. L'ancien meneur de jeu (en Nationale 2) vient de s'engager pour la JALT Le Mans. Il succède à Sébastien Duval à la tête de l'équipe sénior 1 évoluant en Nationale 2.

Quentin Wadoux a coaché quatre saisons les U18 du BCM, avec un titre national en 2016 après avoir été finaliste du Final Four en 2012 et 2015 et finaliste de la Coupe de France en 2014. Il a ensuite repris les Espoirs avant de passer à temps plein assistant sur l'équipe professionnelle.

A 37 ans, il va conduire une équipe sénior en tant qu'entraîneur principal. "Son projet personnel de s’affirmer comme coach principal correspond à celui de la JALT de repartir sur un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur", indique son nouveau club sur Facebook.