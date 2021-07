Après sa pige dorée à Fos-Provence, un dernier défi avec Sapela pour Mamadou Dia (43 ans)

NM2

Crédit photo : Sébastien Grasset

S'arrêter sur un titre de champion de France Pro B, à 43 ans, avec son club de cœur, aurait pu ressembler à un parfait happy-ending. « Mais je ne réfléchis pas comme les gens normaux », rigole Mamadou Dia (2,03 m). Alors, "Le Maire" a accepté de repartir pour un 25e mandat (!), une 25e saison sous les couleurs de Sapela. « J'aime le basket », se justifie-t-il simplement.

Depuis qu'il avait décidé de se retirer des parquets professionnels au printemps 2019, une décision mise en parenthèses par le coup de fil de Rémi Giuitta en mars dernier (4 minutes de moyenne en 10 rencontres disputées), l'ancien intérieur de Newcastle, Feurs et Saint-Chamond prolongeait le plaisir en Nationale 2 avec l'équipe de Salon-de-Provence. Deux saisons tronquées par le coronavirus, mais où il a largement eu le temps de prouver que ses excellents fondamentaux pouvaient toujours lui permettre de dominer en quatrième division (10,7 points en 23 matchs). « Les deux ans avec Sapela m'ont fait le plus grand bien, m'ont permis de reprendre du plaisir », nous disait-il au moment de son retour surprise chez les BYers. « J'aimerais leur dire un énorme merci car cela n'aurait pas été possible sans eux. Ça m'a régénéré, je reviens avec un poids en moins. »

Mais cette fois, juré, ce sera l'ultime chapitre d'une carrière étalée sur quatre décennies. « Pour une dernière montée », espère le natif de Dakar. Objectif NM1, donc. À moins que Rémi Giuitta n'ait encore besoin d'un coup de main pour venir densifier sa raquette en Betclic ÉLITE...



Mamadou Dia sous les couleurs de Sapela en octobre 2020

(photo : Christophe Canet)