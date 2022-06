Après une année en Pré-National, Babacar Niang va retrouver la NM2 avec le Stade Marseillais

NM2

Crédit photo : DR

L'été dernier, Babacar Niang (2,08 m, 30 ans) a donné un virage à sa carrière en rejoignant le club de La Garde, club de Pré-National dans l'agglomération toulonnaise. De quoi surprendre au vu de son C.V entre sa formation au Mans et une carrière essentiellement disputée en Pro B avec Hyères-Toulon, Évreux et Nantes. Revenu au HTV (NM2) en 2019, après de multiples blessures, Babacar Niang a été poussé vers la sortie à sa grande surprise, il y a un an.

Véritable attraction du championnat de PNM en témoigne ses statistiques (29,4 points, 16,3 rebonds et 7,2 passes décisives), le natif de Montbrison (Loire) a tapé dans l'oeil du Stade Marseille Université Club selon nos informations. Un club qui avait déjà des vues sur son profil l'an passé. Compétiteur acharné, l'intérieur laisse cependant le club varois en PNM après avoir été éliminé en demi-finale du championnat par La Londe-les-Maures.