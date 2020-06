Aurélien Salmon signe au Jœuf-Homécourt Basket !

NM2

Crédit photo : Sébastien Grasset

Par Emmanuel Humbert,

Alors que le voisin messin se mord encore les doigts du mauvais coup de Marcos Suka-Umu, le Jœuf Homécourt Basket, éternel concurrent en Vert, sabre le champagne après avoir concrétiser un énorme coup de poker en signant Aurélien Salmon (2,02 m, 33 ans) pour la prochaine saison.

Victime de sa première grosse blessure en carrière à la toute fin du mois d'octobre dernier (ruptures des ligaments croisés), Aurélien a reçu « toutes les assurances de mon chirurgien et du staff médical. J'ai passé une IRM encore dernièrement. J'ai tous les feux au vert pour reprendre normalement l'entraînement. Dès le début août, je serai sur le parquet de Jœuf-Homécourt ! »

Alors pourquoi ce choix d'une équipe de Nationale 2 pour un joueur au gros palmarés, réputé pour un QI basket supérieur à la moyenne et un shoot à 3-points qui flirte avec les 40 % en carrière ? Parce que le Nilvangeois, passé par le SLUC, Limoges, le HTV ou Boulazac et dernièrement Cæn, voulait ranger des valises qui l'accompagnent dans sa vie professionnelle depuis plus de 15 ans. « Avec mon épouse, on avait envie de se poser, de ne plus faire des cartons, de ne plus changer les enfants d'école tous les deux ou trois ans. Elle souhaite reprendre une vie professionnelle et moi je veux penser à ma reconversion. Et surtout, je voulais revenir en Lorraine auprès de ma famille et de mes amis ».

« Humainement, a accroché tout de suite »

Des offres sont venus d'autres clubs du Grand Est, de la Pro B à la N2. Et également du Luxembourg voisin. Mais c'est le JHB qui a remporté la mise : « Ils ont su se montrer convaincant. Et ils ont été très respectueux, comme je le suis. Humainement, cela a accroché tout de suite. Ca compte beaucoup pour moi. En plus, le projet que me propose le club me convient bien. Ils vont m'aider dans ma reconversion et mon épouse dans sa recherche d'un job ». Sans compter la réputation des supporteurs de la salle Jean-Wurtz « Jean-Wurtz, c'est chaud ! J'y suis passé quand je jouais à Metz en équipes jeunes. Je connais ! ». Sauf que, dès la prochaine saison, ce sont des applaudissements qui salueront les chaque ballons de Salmon.

Avec l'arrivée de l'international sénégalais Madiop Ndiaye (2,06 m, 25 ans, Aix-Maurienne en Pro B ; Get Vosges et Feurs en NM1) et les prolongations de Nicoals Wachoiak et Jérémy Pietrowski, la raquette du JHB sera plus ue jamais une place forte la saison prochaine.

Selon nos informations, Aurélien Salmon, formé au club de Metz, a donné son accord pour une saison. « Mais ça peut être plus. On verra », précise celui qui a pour habitude de porter plusieurs années les maillots des clubs dans lesquels il s'engage (4 ans au SLUC Nancy et au Limoges CSP, 5 ans au Boulazac Basket Dordogne). Ce serait une véritable aubaine pour le club jovicourtois qui pourrait ainsi voir Salmon quatre ou cinq saisons, au moins, sous le maillot vert.

En bref : Aurélien Salmon, né le 16 février 1987 à Thionville (57), 2,02 m, 92 kg. Trophées : médaillé de Bronze au championnat d'Europe U 18 à Saragosse en 2004 avec Marco Pellin, Aldo Curti, Etienne Plateau, Mikaël Mokongo, Guillaume Sene, Thibaut Blanqué, Johan Petro, Souarata Cissé Charles Kahudi, Wilfried Aka et Ian Mahinmi. Vice-champion de France Pro A 2006 et 2007 avec le SLUC Nancy. Vainqueur de la Semaine des As 2005 avec Nancy, Finaliste de la Leaders Cup Pro B 2016 avec Boulazac.

Carrière : 2003-07 : Nancy (Pro A), 2007-10 : Limoges (Pro B), 2010-11 : Limoges (Pro A), 2011-12 : Quimper (Pro B), 2012-13 : Hyères-Toulon (Pro B), 2013-17 : Boulazac (Pro B), 2017-18 : Boulazac (Jeep Élite), 2018-19 : Caen (Pro B), 2019-2020 : Caen (N1).

Records sur un match : 32 points (PO 2016 avec le BBD), 17 rebonds (en 2007 avec le CSP Limoges), 38 d'évaluation (PO 2016 avec le BBD), 45,8% de réussite à 3 points sur les 9 matchs de Leaders Cup 2015-2016.