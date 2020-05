Aurélien Toto N'Koté prend sa retraite de joueur de haut-niveau

A 41 ans, Aurélien Toto N'Koté portait encore les couleurs du Pays des Olonnes Basket en Nationale 2 masculine sur la saison 2019/20, et jouait ainsi la montée en Nationale 1. Mais le natif de Grenoble en a fini avec le haut-niveau. L'ailier va en effet se contenter d'évoluer en Prénationale la saison prochaine.

"Après tant d’année à arpenter les parquets de Pro B, Nationale 1 et Nationale 2, après tant de victoires et de défaites, tant de voyages à travers la France, il est temps pour moi à 41 ans de ranger les basket (bien usés) et de laisser la place à une nouvelle génération. J’ai atteint l’un de mes rêves, de jouer aussi longtemps que mon idole, Michael Jordan. Je souhaite remercier tous les clubs dans lesquels je suis passés et surtout les bénévoles qui font un travail extraordinaire."