Aymeric Benon (La Rochelle) boucle le recrutement de Prissé-Mâcon

NM2

Crédit photo : Farid Makhlouf

Club historique de Nationale 2 masculine, l'Etoile Sportive Prissé-Mâcon vient de boucler son recrutement pour la saison 2020/21. La cinquième et dernière recrue de l'effectif de Frédéric Brouillaud est Aymeric Benon (2,05 m, 27 ans).

Cet intérieur formé en Guadeloupe puis à Cholet et à Levallois connaît bien la Nationale 2. En effet, il a évolué à ce niveau à Lorient (de 2014 à 2016), au Real Chalossais (en 2016/17), à Gardonne (en 2017/18) puis à Laval (en 2018/19) avant d'accéder au niveau supérieur avec La Rochelle où il a passé la saison 2019/20. En Nationale 1, il avait un rôle plus limité (2,9 points et 1,5 rebond en 12 minutes de moyenne).

Il suit donc le même trajet que Mathieu Constant qui a quitté le Stade Rochelais Rupella pour l'ESPM. Ils rejoignent les trois autres recrues que sont Kévin Mbelo (Saint Priest, NM3), Théo Nehlig (Longueau-Amiens, NM2) et David Haziza (sans club).

L'effectif 2020/21 de Prissé-Mâcon :