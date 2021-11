Berck seule équipe à 10/10 en Nationale 2 masculine

NM2

Crédit photo : ABBR

10 journées de jouées. Alors que la saison de Nationale 2 masculine a été rapidement écourtée et n'a jamais pu reprendre, l'exercice 2021-2022 lui se poursuit sans encombre. Après ces 10 journées, seule une équipe est invaincue sur les quatre poules couvrant le territoire français. Il s'agit de Berck. Samedi soir, l'équipe de Laurent Kleefstra s'est imposée à Longueau sur le score de 74 à 66. L'ABBR devance son voisin de Loon Plage (9 victoires, 1 défaite), adversaire qui sera reçu au Palais des Sports lors du dernier match de l'année 2021, le 11 décembre. De quoi créer un bel écart.

Le HTV, Pornic et Recy Saint-Martin leaders des trois autres poules

Si Berck est la dernière équipe invaincue de NM2 cette saison, c'est parce que Pornic, leader de la poule B, a perdu ce samedi sur le parquet d'Auch (86-77). 9 victoires et 1 défaite, c'est aussi le bilan du Hyères-Toulon Var Basket de Laurent Sciarra dans la poule A et de l'Eveil Recy Saint-Martin Basket dans la poule D, après son court succès face à l'ALL Basket samedi (84-82). Rappelons que les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale et que les vainqueurs de ces quarts de finale accèdent à la Nationale 1 masculine à l'issue de la saison.