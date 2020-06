Beyssac Beaupuy Marmande : Nikola Stojiljkovic parmi les recrues

NM2

Crédit photo : BBM Marmande

Après avoir enregistré les départs du staff ainsi que de Nadjib Benhamza (Ravoire, Nationale 2), Luigy Chailly (Golfe Juan, Nationale 2), Idriss Macouangou (Metz, Nationale 2) et Gora Hane (fin de carrière), le club de Beyssac Beaupuy Marmande annonce de nombreuses arrivées, qui font suite à celle du coach Arnold Bouazza.

Le club a d'abord choisi de responsabiliser Arthur Devillard (1,85 m, 17 ans). Jeune espoir du club, ce poste 2/3 polyvalent formé par Pascal Laperche sera dans le groupe de l'équipe Nationale 2 et avec l'équipe réserve.

Tichique Ditu Mona (1,99 m, 23 ans) sera l'ailier du BBM l'an prochain. Il arrive de Cagnes-sur-Mer en Nationale 3 où il a réalisé une excellente saison en terminant meilleur marqueur de la poule A. Décrit comme un excellent rebondeur et fort défenseur, il pourrait être une bonne pioche pour les Bleu et Blanc.

Une figure bien connue du basket local rejoint le BBM, Eddy Steiner (1,81 m, 29 ans). Valeur sure de Nationale 2, il arrive du Garonne ASPTT Basket.

Le retour de Nikola Stojiljkovic (2,06 m, 29 ans) le poste /43 polyvalent franco-serbe arrive également du Garonne ASPTT Basket. Deux ans après son départ, ce fort joueur de la division passé par l'INSEP, Tarbes et le GET Vosges (Nationale 1) puis le BBM et enfin le Garonne ASPPT, revient dans son club de coeur.

C'est un retour également pour Lionel Tisba (2,06 m, 34 ans). Sept ans après son départ, le massif pivot revient au BBM. Passé par Saint Dié, Bourg, Boulazac et Châlons-Reims.

Effectif de Marmande 2020/21 :