Bousculée, l'ASA s'impose face à Holtzheim en préparation

Crédit photo : Myriam Vogel

L'Alliance Sport Alsace poursuit sa préparation. Confrontée à Holtzheim, pensionnaire de NM2, à la suite du désistement de Metz, l'ASA a connu une entame de match délicate avant de finalement s'imposer sur le score de 90 à 75.

Malmené dès le début de la rencontre par une équipe de Holtzheim bien en rythme et inspirée offensivement, le club de Gries-Souffelweyersheim a cravaché pour revenir au score. Derrière de 18 points à la fin du premier quart-temps (16-34), les joueurs de l'ASA ont payé leur laxisme défensif, sanctionné à la moindre opportunité par leurs adversaires. Sur un ultime shoot au buzzer des Holtzheimois pour conclure une première mi-temps dominée, les deux équipes sont rentrées aux vesiaires sur le score de 41 à 55.

La réaction de Gries-Souffel ne s'est pas fait attendre plus longtemps. Bien plus appliquée défensivement et réaliste en attaque, l'ASA a grapillé son retard sur l'ensemble de la troisième reprise, passant de -14 à -4 après 30 minutes de jeu (62-66). En tête depuis le coup d'envoi, la Vogesia Holtzheim est parvenue à dicter sa loi puis à résister au retour adverse pendant 35 minutes, mais a finalement cédé devant l'adresse retrouvée des joueurs de Stéphane Eberlin. Bousculée, l'ASA l'a finalement emporté 90 à 75.

Le prochain match de préparation de l'Alliance aura lieu le vendredi 27 août à Crailsheim - formation de première division allemande -, deux jours avant l'inauguration de la nouvelle Forest Arena, aux couleurs du club, face à cette même formation de Crailsheim.

