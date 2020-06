Cap sur Metz pour Alexandre Karolak

NM2

Crédit photo : Christine Van Roy

L'arrière Alexandre Karolak (1,92m, 25 ans) a décidé de descendre d'un niveau après deux saisons en Nationale masculine 1 (NM1) passées entre Aubenas et Saint-Vallier. Le natif de Metz - heureux papa depuis peu - retourne ainsi dans le club de sa ville natale avec l'ambition de jouer les premiers rôles dans sa poule et de pourquoi pas viser la montée en NM1. Discret avec le SVBD en 2019/20, l'ancien Espoirs du SLUC Nancy et de Châlons-Reims valait 6,7 points à 43% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 1,6 passe décisive pour 6 d'évaluation en 17 minutes avec le SVBD en 2019/20.