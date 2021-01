Cette fois, Tim Blue rejoint bien Le Cannet

L'annonce de sa potentielle signature au Cannet, le 11 juin 2020, avait été démentie par le joueur comme le club. Mais six mois plus tard, les deux ont fini par un unir leurs forces. L'ancien joueur d'Antibes (de 2012 à 2020) Tim Blue (2,05 m, 36 ans) rejoint cette fois l'équipe de Maxime Zianveni qui évolue en Nationale 2 masculine.

Si la saison est à l'arrêt à cause de la COVID-19, sans doute encore pour un bon moment, il va pouvoir s'entretenir (beaucoup d'équipes NM2 s'entraînent grâce aux contrats professionnels de certains joueurs) et s'investir dans un groupe expérimenté - il partagera notamment la raquette avec Guillaume Yango, son ancien coéquipier à Antibes - en perspective d'une saison future au CCAB.

"Nous étions déjà en contact au mois de décembre, juste avant les fêtes de fin d'année, a expliqué le président du club Yves Crespin à Mag Sport 06. Puisqu'il connaît bien Guillaume Yango, avec qui il a joué aux Sharks, mais aussi son nouvel entraîneur Maxime Zianveni, les discussions ont été rapides et simplifiées. Je l'ai rencontré à deux reprises et nous nous somme smis d'accord au terme du second rendez-vous."