Charles Gurgey arrive à Récy Saint-Martin, Devil Belanger prolonge

NM2

Crédit photo : ERSM Basket

Le meneur/arrière Charles Gurgey (1,91 m, 25 ans) arrive à Récy en provenance de Mulhouse, en Nationale 1, où il tournait à 2,8 points à 37,5% de réussite aux tirs, 1,2 rebonds et 0,8 passe décisive pour 2,8 d'évaluation. Le natif de Reims revient dans sa région natale. Formé du côté de l'ESSM Le Portel où il a évolué en cadets France, puis en espoir pro B en Nationale 3, avant d'intégrer l'effectif professionnel. Passé ensuite par Aix-Maurienne, Pont-de-Chéruy et deux saisons à Maubeuge avant de jouer à Mulhouse la saison passée.

Le club de la Marne a également prolongé l'arrière Devil Belanger (1,88 m, 20 ans). Arrivé en métropole à l'âge de 16 ans après avoir commencé le basket à 12 ans, son premier club était l'ES Pornichet, où il jouait en U17 et en U20 région, puis deux saisons en N3 à Saint-Dizier. Il reste à Récy après une saison où il évoluait avec l'équipe réserve en s'entraînant avec l'équipe première.

Ils rejoignent dans l'effectif les nouveaux joueurs Louis-Marin Alix, Alexis Auburtin et Dylan David. En plus des prolongations de Paul-Cédric Massoma, Guilhem L'huillier, Léo Gimenez, Gauthier Lemon et Florian Fereira. Le groupe de Pierre Homatter compte aujourd'hui 10 joueurs.