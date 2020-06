Charleville-Mézières : Pierre-Baptiste Kieger et Martin Courtois arrivent, Matthieu Nebor prolonge

NM2

Crédit photo : David Henrot

Après avoir commencé son mercato estival avec trois prolongations (celles de Motuzas, Clet et Boyer) et la signature de Tidiane Badiane, l'Etoile de Charleville-Mézières, cinquième de la poule D de Nationale 2 au moment de l'arrêt de la saison 2019/20, poursuit la construction de son effectif.

La quatrième prolongation est donc celle de Matthieu Nebor (1,88 m, 26 ans). Passé par le centre de formation d'Aix-Maurienne de 2010 à 2016, avec notamment une riche expérience en Nationale 3, l'Essonien a ensuite rejoint l'ABC trois Rivières en Nationales 3. Au club depuis 2018, il a dans un premier temps joué avec l'équipe réserve avant d'évoluer en équipe première.

"L'Etoile était mon premier choix, car dans les Ardennes, je dispose de bonnes structures pour progresser encore. J'apprécie aussi de travailler aux côtés de Fabien Calvez qui a lui aussi été meneur de jeu en Pro B", a déclaré le poste 1.

La deuxième recrue du club est le jeune meneur Martin Courtois (1,91 m, 22 ans) qui arrive du Stade olympique maritine boulonnais. L'ancien joueur d'Outreau et de Le Portel y évoluait en Nationale 3 (tout en s'entraînant avec l'équipe professionnelle) où il termina troisième meilleur marqueur de la poule H avec 18,9 points par match.

"C'est un meneur de jeu moderne et talentueux, très à l'aise sur la plan technique et qui possède une grosse qualité de shoot notamment longue distance, a Ddéclare l'entraîneur de l'Etoile Fabien Calvez. Son profil m'a vite interpellé d'autant qu'à 22 ans, il a encore une grosse marge de progession".

Le troisième renfort est l'ailier shooteur Pierre-Baptiste Kieger (1,98 m, 28 ans) qui arrive lui aussi du Nord puisqu'il était licencié à Loon Plage et jouait en Nationale 2. Ancien pensionnaire du centre de formation de la SIG Strasbourg, il est passé par le GET Vosges en Nationale 1 mais a surtout connu la Nationale 2. Dans un premier temps au WOSB, puis à Cherbourg et enfin à Loon Plage donc.