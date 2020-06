Chrislain Cairo arrête le basket de haut-niveau

NM2

Crédit photo : Vincent Janiaud

L'intérieur Chrislain Cairo (2,00 m, 28 ans) a décidé de ne pas prolonger l'aventure du basketball de haut-niveau. Sorti du Centre Fédéral en 2009, le médaillé d'argent au Championnat d'Europe junior la même année a découvert ensuite la Pro B aux Sharks d'Antibes. Il a ensuite rejoint le BCM Gravelines-Dunkerque afin d'évoluer en Espoirs, participant quand même à la conquête de la Semaine des As 2011, puis il est passé professionnel à Denain avant de connaître diverses expériences en Pro B et NM1 dans le Nord de la France (Rouen, Lille, Le Portel et le BC Orchies).

Aperçu à 157 reprises en Pro B, il peut notamment se targuer d'avoir remporté les playoffs d'accession avec l'ESSM en 2016.

En 2019/20, il jouait chez les Spartiates de Cergy-Pontoise avec qui il a terminé sixième de la poule C de Nationale 2. Il met fin à sa carrière de basketteur de haut-niveau pour mener ses nouveaux projets personnels chez lui aux Antilles.

"Je tiens à remercier le club, les dirigeants, les bénévoles et bien sûr les supporters pour cette saison passée à vos côtés, a-t-il déclaré. C'est une déception de ne pas avoir eu l'opportunité de terminer la saison, néanmoins je continuerai à suivre les Spartiates. Je vous souhaite le meilleur pour la suite !"



Cergy-Pontoise, dernière étape de la carrière de Chris Cairo

(photo : Joanne Bellay)