Christian Ortega nouvel entraîneur du Villeneuve Basket Club

NM2

Suite à l’arrêt d’Alain Julhes, le club de Villeneuve se devait de trouver un entraîneur expérimenté pour la saison prochaine. Et Christian Ortega semble l’homme de la situation, puisqu'il a été choisi. Thomas Ribes, le président du club du Lot-et-Garonne, explique ce choix dans La Dépêche.

« Nous avons choisi de se maintenir en N2 et avec l’arrêt d’Alain Julhes, il fallait trouver un entraîneur de qualité. Le VBC a choisi Christian Ortéga qui prendra les rênes de l’équipe. Au niveau des joueurs, beaucoup d’incertitudes et pas de signatures pour l’instant. Le nouveau coach aura son mot à dire sur la composition de l’équipe qui devrait subir peu de changement pour la saison prochaine. Nous sommes là aussi dans l’attente car il est impossible pour l’instant de tester des joueurs. Toutefois nous resterons dans les clous au niveau financier en visant le maintien. »

Ancien international français et capitaine de l’Elan Béarnais, il a notamment remporté la Coupe Korac en 1984 et été sacré champion de France en 1986 et 1987 avec Orthez. Christian Ortega a ensuite entamé une carrière d’entraîneur, dans le Sud-Ouest, passant par Gamarde, Marmande, Hagetmau, les JSA Bordeaux ou encore Gardonne, avant d’atterrir du côté de Val D’albret en cours de saison de l’année dernière. Il va tenter de permettre au VBC de redresser la barre après une saison difficile en Nationale 2.