Clément Dézallé dernière recrue de Garonne

NM2

Garonne, qui fait figure de grand favori dans la poule B de Nationale 2 masculine pour la saison 2020/21, a clôturé son recrutement avec l’arrivée de Clément Dézallé (2,03m, 22 ans) en provenance de Massy (NM2).



Originaire de la banlieue orléanaise où il a commencé le basket, il a ensuite passé trois saisons au centre de formation de Rouen où il a connu Dominique Guéret, qui sera son coach cette année au GAB. Avec les Espoirs du SPO, il a progressé et réalisé deux bonnes saisons avec un temps de jeu en hausse. De retour à Orléans lors de l’exercice 2016/17, le jeune ailier-fort a passé un cap supplémentaire avec l’équipe Espoirs, affichant des moyennes de 8,3 points, 4,5 rebonds et 1,4 passe décisive pour 9,4 d’évaluation en 24 minutes. L’OLB rétrogradé en ProB, Clément Dézallé a disputé les deux saisons suivantes avec la NM3 tout en s’entraînant avec l’équipe première avec laquelle il effectuera six apparitions.

Sans club au mois d’août 2019, Dominique Guéret l’a inviteé à s’entraîner avec le GAB avant qu’il ne trouve un point de chute du côté de Massy. Plutôt efficace individuellement parlant, il aura vécu une saison collective des plus difficiles avec aucune victoire.



Il devrait rapidement retrouver le goût de la victoire du côté de Meilhan-sur-Garonne, où le GAB a réalisé un recrutement très intéressant (Karim Mouliom, Estelien Charles) tout en conservant l’ensemble de ses joueurs cadres.



En plus de Dominique Guéret, Clément Dézallé retrouvera deux anciens coéquipiers rouennais : Gary Michel et Abdoul Sow.

L'effectif 2020/21 de Garonne :