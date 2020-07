Clément Faroux arrête sa carrière de basketteur professionnel

A seulement 27 ans, Clément Faroux (1,87 m) arrête sa carrière de basketteur.

Passé par Denain dans les catégories jeunes avant de rejoindre le Centre Fédéral, le joueur né au Brésil a rejoint les espoirs de Cholet et notamment fait équipe avec Rudy Gobert.

Après ses années espoirs à Cholet, il s'est engagé à Aubenas puis à Lorient avant de signer à Recy Saint-Martin où il a passé les deux dernières saisons. Il a expliqué son choix dans le communiqué de l'ERSM Basket :

"J'ai décidé d'arrêter le basket tout simplement parce les mentalités ne me correspondent plus. Et puis, j'en ai assez de déménager à droite à gauche, de partir un week-end sur deux et rentrer souvent à 2 ou 3h du matin, d'avoir mal au dos car je suis plié en 4 dans un minibus. Et, pour la famille même, il y a un besoin de stabilité. J'ai donc décidé de faire une formation jointeur-plaquiste. Ensuite je rejoindrai mon beau père en Ardèche qui a une entreprise de rénovation de maisons. Grosse bise à l'ERSM Basket. Que cette nouvelle saison soit haute en couleur !".