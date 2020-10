COVID-19 : La saison stoppée dans 26 poules, de NF1 à N3

Le mercredi 21 octobre, le Bureau Fédéral de la Fédération française de basketball (FFBB) a pris des décisions pour anticiper les mesures annoncées le lendemain par le gouvernement pour contrer la propagation de la COVID-19. Les championnats de 26 poules de NF1 à N3 sont stoppées "jusqu’à la fin des fermetures de salle". Lorsque les salles réouvriront, les équipes auront droit à un délai de 12 jours avant de reprendre la compétition, de façon à se réathlétiser notamment.

Voici les annonces de la FFBB :

"Le Bureau Fédéral du 21 octobre a identifié deux cas de figure, pour les clubs de LF2, NM1, NF1, NF2, NF3, NM2, NM3 et championnats jeunes Elite :

• Cas N°1 : Poules de championnat dont peu d’équipes subissent des reports de matches

• Cas N°2 : Poules de championnat dont un nombre important d’équipes subit des reports de matches



Dans le cas N°1, les compétitions sont maintenues selon le calendrier en vigueur, et les demandes de report sont traitées au cas par cas, comme actuellement.



Dans le cas N°2, les journées de ces compétitions sont automatiquement reportées jusqu’à la fin des fermetures de salle, durée suivie d’un délai de 12 jours supplémentaires pour permettre une réathlétisation et la reprise de l’entrainement avant de disputer à nouveau des rencontres de championnat.



Dans ce cas N°2, les équipes qui ont la possibilité de jouer durant la période de report automatique et souhaitent programmer des rencontres en ont toujours la possibilité, via des demandes de dérogation effectuées selon la procédure habituelle dans FBI, à condition qu’il s’agisse de rencontres de la phase aller, celles-ci devant être jouées en priorité. La Fédération privilégie toujours le jeu quand cela est possible.



Il a été décidé :

- Qu’une poule de 12 équipes entrait dans le cas N°2 si 5 équipes ou plus étaient impactées par la fermeture de salle et couvre-feu pendant plusieurs semaines.

- Qu’une poule de 14 équipes entrait dans le cas N°2 si 6 équipes ou plus étaient impactées par la fermeture de salle et couvre-feu pendant plusieurs semaines.

Après analyse, les poules pour lesquelles les rencontres sont automatiquement reportées à compter de ce jour sont les suivantes :

- NF1 :

o Poule A

o Poule B



- NF2 :

o Poule A

o Poule C

o Poule D



- NF3 :

o Poule A

o Poule B

o Poule C

o Poule D

o Poule F

o Poule G

o Poule H



- NM2 :

o Poule A

o Poule C

o Poule D



- NM3 :

o Poule A

o Poule B

o Poule C

o Poule E

o Poule F

o Poule G

o Poule H

o Poule I

o Poule J

o Poule K

o Poule L"