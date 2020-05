David Weber passe du GET Vosges au Vogesia Holtzheim Basket

NM2

Crédit photo : Gérard Héloïse

Le meneur David Weber (1,89 m, 30 ans) revient dans son Alsace natale du côté de la Vogesia, après un passage d’une saison en NM1 chez le GET Vosges. Entre quelques apparitions en Pro A, passages en Pro B (Le Portel) et NM1 (Souffelweyersheim et donc le GET Vosges), mais surtout de nombreuses saisons sur les parquets de NM2 (Calais, La Charité, Besançon et enfin Berck), le meneur passé par le centre de formation de la SIG Strasbourg viendra apporter toute son expérience au club alsacien du Vogesia Holtzheim Basket.