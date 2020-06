Daviin Davis refait surface à Poissy

NM2

Crédit photo : Sébastien Grasset

Un peu plus de deux ans après son dernier match professionnel (le 2 juin 2018, contre Lorient, en demi-finale de Nationale 1), Daviin Davis (1,93 m, 34 ans) va signer son retour sur les parquets français. Même s'il était encore un bon élément de Nationale 1 à l'époque (12,1 points à 47%, 3,2 rebonds et 2,9 passes décisives), l'ailier texan va logiquement officier à un niveau inférieur puisque c'est Poissy, pensionnaire de NM2, qui profitera de son expérience.

Hormis 29 rencontres (5 en Finlande et 24 en Lettonie), Daviin Davis a passé l'intégralité de sa carrière professionnelle en France. Découvert il y a dix ans en Pro B sous les couleurs de l'ALM Évreux, également passé par l'ADA Blois et Rennes en troisième division, il a surtout marqué l'histoire de Souffelweyersheim entre 2013 et 2015. Premier Américain de l'histoire du BCS, il avait été l'homme à tout faire du Petit Poucet de Pro B pendant deux saisons... Pour deux maintiens consécutifs !

Ancienne place forte de l'antichambre à la fin des années 90, Poissy continue de bâtir un effectif attractif pour la saison 2020/21. Daviin Davis est ainsi la cinquième recrue du club francilien après Sébastien Michineau, Malamine Bah, Steve Moundou-Missi, Aboubakar Jaiteh et Antonin Chardon.