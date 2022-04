Dax-Gamarde et Avignon Le Pontet relégués en NM2

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

On connaît les quatre relégués en Nationale 2 masculine. En plus de Golbey-Epinal et des JSA Bordeaux, déjà condamnés, Dax-Gamarde et Avignon Le Pontet sont relégués. Dax-Gamarde s'est incliné à Kaysersberg (80-76) alors que l'USAP a perdu face à Rennes (87-94).