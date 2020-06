Diego Vebobe, figure du basket azuréen tire sa révérence

NM2

Crédit photo : Dominique Boutet

L'Antibois Diego Vebobe (1,95 m, 38 ans) arrête le basket en tant que joueur de haut-niveau. Issu d'une famille de basketteur, le frère de Luc-Arthur Vebobe a pris la décision de partir aux Etats-Unis pour sa formation alors qu'il n'avait que 17 ans. Formé pendant quatre ans entre la Our Savior New American School puis au Olney Central College, il est revenu en France en 2003 et a participé à la préparation de son ancien club d'Antibes. Gravement blessé, il a pris la décision de passer une saison blanche et de passer un BTS professions immobilières tout en jouant pour Golfe-Juan en Nationale 2.

Avec des yeux d'enfant, il découvre la Pro B à 32 ans

Sa carrière atypique est tout sauf un échec. Trois saisons après son arrivée à Golfe-Juan, il a pris la direction de Monaco avec qui il a vécu la montée en Nationale 1, deux saisons à ce niveau et une nouvelle montée en Pro B, la découverte de la deuxième division française à 32 ans et encore un titre de Champion de France.

Après ses trois belles années chez la Roca Team, l'ancien capitaine de l'ASM est donc retourné à l'Azurea en 2015. Passé ces cinq saisons, il met fin à sa carrière de basketteur en finissant sur une belle troisième de la poule C de Nationale 2.

C'est le troisième départ en retraite du club après Axel Trifogli et l'illuste entraîneur du Golfe-Juan Brice Tardevet, qui était en poste depuis 11 saisons.