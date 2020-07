Dimitry Cesar, Bastien Hoarau et Raphael Raguette débarquent à l'ES Gardonne

NM2

Crédit photo : ES Gardonne

L'ES Gardonne enregistre ses trois premières recrues de l'intersaison : Dimitry Cesar (1,85 m, 20 ans), Bastien Hoarau (1,98 m, 25 ans) et Raphael Raguette (1,97 m, 25 ans).

Le premier, le jeune meneur Dimitry Cesar arrive de Vichy-Clermont où il jouait avec l'équipe réserve du club en Nationale 3 depuis 2017. Il est rentré à 4 reprises cette saison sur les parquets de Pro B, avec un temps de jeu trop faible pour pouvoir s'exprimer. Il va chercher à gagner en responsabilités en Nationale 2. Formé à Boulazac, le poste 3/2 Bastien Hoarau va quant à lui faire son retour en Dordogne après être passé par la réserve de l'Hermine de Nantes et Valence. Raphael Raguette débarque en provenance du Pays des Olonnes, nouveau promu de Nationale 1. Fort dunkeur, ce poste 4 surnommé "Dream Chaser" a joué pour Massy avant de partir au Canada pour apprendre et progresser.

Le club compte désormais huit joueurs dans son effectif après les réengagements d'Antoine Adgnot, Lucas Adgnot, Darko Kastratovic, Philippe Senghor et Theo Refondini. Après une saison mitigée, entre un départ catastrophique et une deuxième partie bien plus convaincante, Gardonne s'est maintenu en N2 à la suite de l'interruption du championnat. Le groupe de Cédric Barrat va essayer de retrouver la bonne dynamique qui a été interrompue par la pandémie de coronavirus.