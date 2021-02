Domnick Bridgewater : des joutes (interrompues) de Nationale 2 à un duel avec Isaiah Thomas et Team USA

NM2

Crédit photo : Christophe Canet

Il n'a plus joué depuis le 11 octobre 2020, soirée marquée par une victoire facile à Sorgues (96-79) où il avait scoré 14 points. Ce jour-là, son adversaire direct s'appelait Benjamin John. Quatre mois après, Domnick Bridgewater (1,78 m, 20 ans) s'apprête à renouer avec la compétition vendredi face à... Team USA. Et si l'équipe américaine n'a rien d'une Dream Team, les duels de NM2 sembleront toutefois bien loin pour le meneur de Sapela puisqu'il devra croiser le fer avec un double All-Star NBA, quelqu'un qui a bouclé une saison à 29 points de moyenne dans l'Association (en 2016/17) : Isaiah Thomas. Vu à Washington la saison dernière (12,2 points et 3,7 passes décisives en 40 rencontres), l'ancien leader des Celtics vit un véritable chemin de croix depuis son départ de Boston en 2017, entre blessures et performances en peine, et espère se servir de cette fenêtre FIBA pour se relancer.

« La perspective de se retrouver sur le même parquet que lui, et Team USA, est assez incroyable », nous a confié Domnick Bridgewater, depuis la bulle porto-ricaine de San Juan où il prépare ce grand rendez-vous avec l'équipe du Bahamas. « C'est l'un des plus grands défis de ma jeune carrière. Isaiah Thomas est un All-Star NBA, c'est quelqu'un dont j'admire le jeu. Sa carrière représente vraiment un modèle pour les petits meneurs : le fait qu'il ait été capable de passer du 60e choix de la Draft au All-Star Game veut tout dire...



Bridgewater, ici en défense sur Olushina Ikuesan, lors de son fameux dernier match à Sorgues

(photo : Christophe Canet)

Arrivé à Fos-sur-Mer en 2018, Domnick Bridgewater n'a encore jamais défendu les couleurs des BYers à l'échelle professionnelle. Mais il est déjà devenu international bahaméen, lui qui honorera sa quatrième cape face aux États-Unis d'un autre illustre ancien, Joe Johnson, septuple All-Star qui n'a plus été aperçu en NBA depuis un an et demi.

Surdimensionné en NM3 l'an dernier avec la réserve fosséenne (23,8 points), l'ancien lycéen d'Anatol Rodgers à Nassau avait été envoyé s'aguerrir en prêt cette saison à l'échelon supérieur, du côté de l'armada de Salon-de-Provence. Ses premiers pas sous le maillot de Sapela avaient d'ailleurs été plutôt prometteurs puisqu'il tournait à 16 points de moyenne au sein d'une équipe invaincue en quatre rencontres. Mais l'interruption des championnats nationaux est passée par là entre temps...

« Cela fait longtemps que je n'ai pas joué mais ce n'est pas comme si j'étais resté assis à ne rien faire. Je me suis beaucoup entraîné, j'ai amélioré mon jeu donc j'espère que tout se passera bien et que mon dur travail quotidien portera ses fruits. »

Très rares sont les joueurs de Nationale 2 qui peuvent se targuer de reprendre le fil de leur saison face à Isaiah Thomas. À San Juan, la capitale porto-ricaine, Domnick Bridgewater s'apprête à vivre une soirée très spéciale. Avec également surtout l'ambition de qualifier le Bahamas (1v-3d) pour l'AmeriCup, notamment via un match samedi contre Porto-Rico qui pourrait permettre à la petite caribéenne de s'inviter une deuxième fois à la table des grands après l'édition de 1995 à Mexico City.



En février 2020, Domnick Bridgewater avait scoré 4 puis 15 points (en 10 minutes) contre le Mexique

(photo : FIBA)