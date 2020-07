Dylan David quitte La Charité pour retourner à Recy Saint-Martin

NM2

En 2019, le pivot Dylan David (2,04 m, 25 ans) faisait le choix de quitter l'Eveil Recy Saint Martin Basket afin de rejoindre La Charité afin de rester en Nationale 1 masculine. Mais le club bourguignon ayant décidé de redescendre en NM2 pour raison budgetaire, le Vendéen a décidé de revenir dans la Marne. Poste 5 lourd et gaucher, l'ancien espoir du MSB, du SLUC Nancy, passé par Saint-Chamond en NM1 et Pro B tournait à 2,6 points et 3,5 rebonds en 11 mintues en NM1 sur la saison écoulée.

"C'est avec grand plaisir que je retrouve mon club (famille) de cœur, l'ERSM Basket, a déclaré Dylan David. Le projet du nouveau coach Pierre Homater, m'a plu. J’ai déjà travaillé avec Pierre à Longwy et ça se passait très bien. Mais aussi l'esprit de Recy Saint-Martin, l'ambiance, les dirigeants, bénévoles et évidemment la bière en fin de match m'avaient manqué ! (rires) J'ai hâte de vous retrouver tous, et de commencer cette nouvelle saison sous les couleurs du club !"

L'Huillier et Fereira ont également prolongé

L'ERSM a déjà annoncé l'arrivée de Louis Marin-Alix et d'Alexis Auburtin. L'ailier-fort Paul-Cédric Massoma (1,96 m, 21 ans), l'intérieur Guilhem L'Huillier (1,97 m, 22 ans), l'arrière Léo Gimenez (1,94 m, 26 ans) et les ailiers Gauthier Lemon (1,93 m, 36 ans) et Florian Fereira (2,02 m, 22 ans) ont également prolongé. Le groupe de Pierre Homater compte ainsi huit joueurs pour la saison 2020/21.