Eliott Froc passe de Laval à Fougères

Après avoir engagé Mathieu Lemercier au poste d'entraîneur, afin de remplacer Christophe Evano, le Pays de Fougères vient de signer Eliott Froc. L'arrière de 29 ans, après avoir porté les couleurs de Vitré, Lorient et Angers, jouait à l'US Laval sur la saison écoulée. Il a notamment planté 23 points dans la victoire de son équipe contre... Fougères, le 6 mars dernier (dernier match de la saison), permettant ainsi à Laval de l'emporter et privant Fougères de la première place.

"L’opportunité d’Eliott s’est présentée relativement tôt, a expliqué Mathieu Lemercier (ci-dessous). Il cherchait un nouveau challenge et j’ai très vite senti une volonté de rejoindre notre projet. C’est un joueur complet et référencé de la division qui pourra nous apporter la stabilité dont l’équipe a besoin. Il aura des responsabilités dans la création et le scoring en particulier. J’ai hâte de commencer à travailler ensemble et j’espère qu’il saura répondre aux attentes que j’ai placées en lui."