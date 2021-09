Emryss Mormin complète l'effectif de Laval

NM2

Crédit photo : US LAVAL Basket

Lors de son premier match de la saison officielle de Nationale 2 masculine, Laval a battu Niort 80-77 à domicile. L'équipe de Sébastien Cartier a aligné Emryss Mormin (2,03 m, 25 ans) pour l'occasion. L'intérieur formé à Conflans-Sainte-Honorine était à l'essai dans le but de remplacer le Canadien Cayden Edmonson, arrivé blessé en Mayenne. L'ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de l'Île-de-France, des centres de formation de Boulogne-sur-Mer, l'Elan Béarnais et Hyères-Toulon a convaincu et va donc passer la saison en Nationale 2, après avoir pigé à Pont-de-Cheruy (NM1) lors de la saison écoulée.