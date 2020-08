Etienne Plateau et Jean Veillet quittent Vitré pour Laval

NM2

Crédit photo : Gérard Héloïse

Ils changent de club, descendent d'une division mais restent coéquipiers. Etienne Plateau (1,86 m, 34 ans, photo) et Jean Veillet (2,00 m, 29 ans) ont tous les deux signé à Laval, en NM2. Ils évoluaient à Vitré la saison passée.

Le meneur/arrière Étienne Plateau connaît bien la NM2, division où il a déjà été deux fois champion : avec Caen en 2015, puis avec Vitré en 2018. Il évoluait à l'Aurore depuis 2017 et tournait la saison écoulée à 3,5 points, 2,4 passes et 2,2 rebonds pour 4,7 d'évaluation en 17 minutes de moyenne. Formé au Centre Fédéral, il a côtoyé la Pro A avec Dijon pendant deux saisons, joué en Pro B avec Mulhouse, Nanterre, Boulogne-sur-Mer et Châlons-Reims, et en NM1 avec Quimper et Caen.

Jean Veillet est lui intérieur. Arrivé à Vitré en même temps que son coéquipier, il valait 4,5 points, 4 rebonds et 1 passe pour 5,5 d'évaluation en 16 minutes de moyenne en NM1 2019-2020. Formé à Cholet basket et passé pas les clubs d’Évreux en Pro B et Angers en NM1, il a ensuite évolué deux saisons à Montbrison en Nationale 2, avant donc de rejoindre Vitré et d'accéder à l'échelon supérieur.