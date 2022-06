Excellent à Gravenchon à 40 ans, Shawn King rejoint Bordeaux

NM2

En 2021, Shawn King (2,08 m, 40 ans) faisait le choix de rejoindre le club de Gravenchon pour évoluer en Nationale 2 masculine. Après une saison difficile en première division polonaise, l'ancien joueur de Nancy, Le Havre, Gravelines-Dunkerque et Denain s'est parfaitement relancé au quatrième échelon national. Si bien qu'il tournait à 19 points, 15 rebonds et 4 passes décisives pour... 31 d'évaluation de moyenne ! Grâce à ses productions notamment, l'équipe de Bruno Suares a réalisé une saison historique pour le club, terminant à la cinquième place de la poule C de Nationale 2 masculine. Mais les performances du Saint-vincentais-et-grenadin n'ont pas échappé aux clubs plus fortunés de NM2. Bordeaux a séduit le pivot qui avait également une offre de Fougères indique Paris-Normandie. Avec un vétéran aussi dominant, les JSA espèrent jouer les premiers rôles en NM2 pour remonter en NM1 après avoir été relégués à l'issue de l'exercice 2021-2022.