Fabien Anthonioz est le futur coach de l'ALL Jura Basket

NM2

Crédit photo : Gérard Héloïse

Quatrième de la poule D de Nationale 2, l'Amicale Laïque Lédonienne Jura Basket souhaite passer un cap la saison prochaine. Pour se faire, le club a choisi un coach d'expérience, Fabien Anthonioz (42 ans), qui aura comme assistant l'actuel coach de l'équipe 1, Damien Fontaine.

Fabien Anthonioz a déjà connu tous les niveaux du basket français. D'abord entraîneur en jeune à la JDA Dijon de 1998 à 2003, il a ensuite navigué en tant qu'assistant entre la Pro A et la Pro B, sur les bancs de Brest, Besançon et Boulogne-sur-Mer pendant plus de 10 ans, avant de s'établir à La Charité en 2016. Là-bas, il a été champion de France NM2 en 2017 et fait monter le club en Nationale 1 la même année. Il est resté 3 ans à ce niveau avant que le club nivernais n'opte pour une relégation administrative en Nationale 2. Pour finir son expérience sur place, il va tenter de maintenir La Charité avec une victoire à Juvisy.