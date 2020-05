Fabien Anthonioz rempile finalement à La Charité

NM2

Crédit photo : Gérard Héloise

Annoncé partant dans un premier temps, puis courtisé par d'autres clubs dans un second temps, au final Fabien Anthonioz (40 ans) a décidé de rester à La Charité-sur-Loire. C'est ce qu'indique Le Journal du Centre. Le technicien a paraphé un contrat de 3 ans et est donc lié au club de la Nièvre jusqu'en juin 2023.

"J'ai beaucoup cogité. Être rétrogradé en N2, après quatre ans d'efforts, c'était un peu dur à encaisser. Mais j'ai opté pour un choix de vie. Ce n'est pas un choix par défaut, c'est un club que j'aime. J'ai encore la flamme, je crois au nouveau projet", explique le coach dans le quotidien.

Pour rappel, l'ancien assistant coach de Boulogne-sur-Mer (Pro A et Pro B) est arrivé en 2016 en Bourgogne et obtenu de bons résultats (un titre de champion de NM2 en 2017 ou encore 7e sur 14 de la poule B cette saison) tout en devant composer avec des moyens financiers très limités à chaque saison. Et malgré la relégation en NM2 à la demande du club en raison de la crise économique - le budget du club devrait avoisiné les 400 000 euros pour la saison 2020/21 - Fabien Anthonioz n'a donc pas quitté le navire. Une bonne nouvelle pour LCB 58 qui peut compter sur son "magicien" comme le surnomme le président Francis Bardot pour de nouveau faire des miracles.