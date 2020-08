Fabien Calvez (Charleville-Mézières) : "Tous les voyants sont au vert"

Sur le site internet du club, l'entraîneur de l'Etoile de Charleville-Mézières, en poste depuis l'été 2019, n'a pas caché son engouement vis-à-vis de la continuité et de la stabilité instaurée au sein de son effectif. Revenant sur sa première saison à ce poste, Fabien Calvez n'en retient que du positif et se tourne vers le futur.

"Les spectateurs ont apprécié ce qu'on a montré et malgré notre petit budget, les blessures et le point de pénalité qui nous a été infligé par la FFBB, l'Etoile a terminé à la cinquième place de sa poule. Ce qui est plutôt bien pour une année de transition. Malgré tous ces aléas, je ne retire que du positif de cette première campagne. Je me suis éclaté avec l'ensemble du groupe et à l'intérieur d'un club qui a pu compter sur ses bénévoles, ses partenaires et un public de plus en plus nombreux au fil des matchs.

Nous sommes tous sortis grandis de cet exercice. Et lorsque j'ai fait le bilan en fin de saison avec les joueurs, une grosse partie voulait rester ici. In fine, six joueurs dont un étranger sont ainsi restés chez nous. Ce qui veut dire qu'on peut se plaire à Charleville-Mézières. Personnellement, j'ai appris à connaître la division à l'occasion de mon retour dans le basket masculin."