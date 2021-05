Fabien Calvez rempile pour deux ans à Charleville-Mézières

NM2

Crédit photo : Etoile de CharlevilleMézières Ardennes

Fabien Calvez (37 ans) sera toujours sur le banc de l'Etoile de Charleville-Mézières pour les deux prochaines saisons. Malgré quelques sollicitations, comme Angers en Natinale 1 selon l'Ardennais, le jeune coach a décidé de s'engager de nouveau en Ardennes. Les ambitions du coach sont formelles, la montée en Nationale 1 est le but principal : " La saison prochaine, on doit afficher encore un peu plus nos ambitions. Je ne m'en cache pas : je reste ici pour aller voir plus haut et permettre au club de remonter à court terme en Nationale1", déclare le coach pour l'Ardennais. L'Etoile avait bien démarré la saison 2020-2021 avec une quatrième place de la poule D, avec un bilan de 4 victoires et 1 défaite.